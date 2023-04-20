Двухлетний мальчик получил сильнейшие ожоги, обварившись кипятком в Краснодарском крае

Инцидент произошел 18 апреля. В местную центральную районную больницу поступил двухлетний пациент с термическими ожогами различных частей тела II степени.

Выяснилось, что мать ребенка в тот день с утра употребляла алкогольные напитки, уснула и оставила его без присмотра. Мальчик забрался на раковину умывальника, открыл кран с горячей водой и получил ожоги.

Врачи в больнице оказали ему всю необходимую помощь. Однако его состояние оценили как стабильно тяжелое. Медики приняли решение доставить его в одну из больниц Краснодара для дальнейшего лечения.

По факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей прокуратура Староминского района организовала проверку. Известно, что мать пострадавшего мальчика ранее состояла на учете местной комиссии по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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