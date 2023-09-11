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Подросток в маске ранил четверых взрослых в школе в Ростовской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostok-v-maske-ranil-chetveryh-vzroslyh-v-shkole-v-rostovskoj-oblasti
Подросток в маске ранил четверых взрослых в школе в Ростовской области
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Происшествие произошло 11 сентября в 7:50 в хуторе Красный Десант Неклиновского района.

Подросток в маске при попытке зайти в школу ранил ножом четверых взрослых — троих сотрудников школ и родственника одного из учеников.

Нападавшего задержали очевидцы — установили, что им оказался 15-летний ученик 9 класса этой же школы: подросток страдает психическим заболеванием.

«На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения — легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь», — написал глава Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

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