Подросток угнал машину у родителей и влетел в грузовик и иномарку в Усть-Лабинском районе

ДТП произошло 16 декабря около 9:30 в поселке Вимовец. В результате происшествия подросток пострадал.

Известно, что 16-летний местный житель угнал из гаража автомобиль ВАЗ-2104, принадлежащий его родителям, и поехал на нем по улице Дружбы. Подросток не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в припаркованные грузовик ГАЗ-430100 и Volkswagen Passat.

При столкновении парень получил травмы. Его госпитализировали в Усть-Лабинскую ЦРБ, сообщает Госавтоинспекция Усть-Лабинского района.

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