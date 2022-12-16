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Подросток угнал машину у родителей и влетел в грузовик и иномарку в Усть-Лабинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostok-ugnal-mashinu-u-roditelej-i-vletel-v-gruzovik-i-inomarku-v-ust-labinskom-rajone
Подросток угнал машину у родителей и влетел в грузовик и иномарку в Усть-Лабинском районе
Фото Госавтоинспекции Усть-Лабинского района

ДТП произошло 16 декабря около 9:30 в поселке Вимовец. В результате происшествия подросток пострадал.

Известно, что 16-летний местный житель угнал из гаража автомобиль ВАЗ-2104, принадлежащий его родителям, и поехал на нем по улице Дружбы. Подросток не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в припаркованные грузовик ГАЗ-430100 и Volkswagen Passat.

При столкновении парень получил травмы. Его госпитализировали в Усть-Лабинскую ЦРБ, сообщает Госавтоинспекция Усть-Лабинского района.

Читайте также: пожилой водитель «шестерки» погиб в ДТП с автобусом в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла 15 декабря около 16:00 на 9 км автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

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