Подросток угнал машину у родителей и влетел в грузовик и иномарку в Усть-Лабинском районе
Происшествия
16.12.2022 20:33
ДТП произошло 16 декабря около 9:30 в поселке Вимовец. В результате происшествия подросток пострадал.
Известно, что 16-летний местный житель угнал из гаража автомобиль ВАЗ-2104, принадлежащий его родителям, и поехал на нем по улице Дружбы. Подросток не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в припаркованные грузовик ГАЗ-430100 и Volkswagen Passat.
При столкновении парень получил травмы. Его госпитализировали в Усть-Лабинскую ЦРБ, сообщает Госавтоинспекция Усть-Лабинского района.
Читайте также: пожилой водитель «шестерки» погиб в ДТП с автобусом в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла 15 декабря около 16:00 на 9 км автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.
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