Подросток с молотком напал на одноклассников и учителей в школе Челябинска

Инцидент произошел 16 сентября около 9:00 в школе № 68 Челябинска.

По данным губернатора Челябинской области Алексея Текслера, школьник с молотком пришел в образовательное учреждение и напал на других учеников и педагогов. В результате нападения есть пострадавшие, их госпитализировали. Глава региона сообщил о том, что взял ситуацию под личный контроль.

«На месте работают правоохранительные органы, уполномоченный по правам ребенка. Ведется следствие. Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана», — написал Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

Глава области добавил, что поручил провести проверки во всех школах региона.

По предварительным данным, возраст нападавшего 13 лет. В школе началась эвакуация детей и педагогов. Известно о трех пострадавших. Одна девочка находится в тяжелом состоянии, пишет RT.

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