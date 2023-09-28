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Подросток распылил «перцовку» в школе Кущевского района, пострадали 15 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostok-raspylil-pertsovku-v-shkole-kushhevskogo-rajona-postradali-15-chelovek?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Подросток распылил «перцовку» в школе Кущевского района, пострадали 15 человек
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел 28 сентября около 9:00 в средней школе станицы Кисляковской.

Известно, что ученик 7 класса на перемене вышел в коридор и распылил перцовый баллончик. В этот момент там находились около 50 человек, 15 из них обратились за медицинской помощью. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Большинство из них пошли домой после обследования у врача.

«Прокуратура Кущевского района организовала проверку по факту распыления газового баллончика учеником во время перемены», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Школьник купил перцовый баллончик на одном из маркетплейсов и решил посмотреть, как он действует. На профилактическом учете подросток не состоял.

На месте инцидента работают полицейские, назначили проверку. Правоохранители рассмотрят вопрос о постановке подростка на профилактический учет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: мальчик ударил ножом в лицо старшеклассника в школе на Кубани. Инцидент произошел 25 сентября в станице Тбилисской на территории школы № 7.

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