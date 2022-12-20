Подросток ранил обидчика ножом в ресторане быстрого питания в Сочи

Инцидент произошел еще 14 декабря в Центральном районе на улице Навагинской. Момент конфликта с камер видеонаблюдения опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что в ресторане быстрого питания двое парней подошли к подростку и начали его избивать.

По предварительной информации, в тот день 17-летний подросток встретил своего 18-летнего обидчика, с которым у него ранее происходили конфликты. Между ними снова произошла ссора. Не выдержав морального унижения, подросток ранил оппонента ножом. Парень получил колото-резаную рану брюшной полости.

По факту конфликта между парнями в ресторане прокуратура организовала проверку. В рамках нее правоохранители дадут оценку выполнения требований о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и действиям родителей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

На 17-летнего местного жителя завели уголовное дело. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия. Установлено, что подросток ударил оппонента ножом несколько раз: в лицо, предплечье и туловище.

Посетители ресторана вызвали пострадавшему скорую помощь. Ему своевременно оказали медицинскую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи уже допросили подростка. Сейчас он находится под домашним арестом. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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