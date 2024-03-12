Подросток порвал связку при входе в автобус в Анапе

Об инциденте, который произошел полгода назад — 14 сентября 2023 года в районе «Горгиппии» — стало известно только сейчас.

Водитель автобуса Isuzu при посадке-высадке пассажиров допустил падение 16-летнего подростка. В результате инцидента у несовершеннолетнего произошел закрытый вывих правого надколенника и частичный разрыв внутренней связки.

Правоохранителям не стали сообщать о происшествии, однако ситуация стала известна отделу полиции по делам несовершеннолетних. Материал отправили на проверку состава нарушения, пишет «Анапское Черноморье».

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