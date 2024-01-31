На водителя автобуса, высадившего школьницу ночью под Краснодаром, заведут дело

Инцидент произошел поздно вечером 29 января на территории поселка Яблоновского.

Местная жительница рассказала в соцсетях, что ее 15-летняя дочь не смогла оплатить проезд в автобусе картой через терминал. Из-за этого водитель высадил ее в 21:30 посреди поселка в мороз.

По данному факту СКР по Республике Адыгее организовал процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о его расследовании. Поручение находится на контроле в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России.

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