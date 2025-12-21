Подросток погиб при взрыве пиротехники в Подмосковье, еще 2 человека пострадали
Трагический случай произошел вечером 20 декабря во дворе одного из домов в Банном переулке микрорайона Сходня в Химках.
По предварительным данным, произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого погиб 12-летний школьник. Еще один подросток получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали.
Также в результате взрыва пострадала проходившая рядом 51-летняя женщина. Ее госпитализировали.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СК России.
В Следкоме в преддверии новогодних праздников призвали быть внимательными и приобретать только сертифицированные пиротехнические устройства.
