Подросток погиб при взрыве пиротехники в Подмосковье, еще 2 человека пострадали

Трагический случай произошел вечером 20 декабря во дворе одного из домов в Банном переулке микрорайона Сходня в Химках.

По предварительным данным, произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого погиб 12-летний школьник. Еще один подросток получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали.

Также в результате взрыва пострадала проходившая рядом 51-летняя женщина. Ее госпитализировали.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СК России.

В Следкоме в преддверии новогодних праздников призвали быть внимательными и приобретать только сертифицированные пиротехнические устройства.

Читайте также: жилой дом взлетел на воздух из-за взрыва газа в селе под Белгородом. Пострадала 20-летняя девушка.

Подпишись, здесь всегда интересно.