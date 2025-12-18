Жилой дом взлетел на воздух из-за взрыва газа в селе под Белгородом

Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме в селе Драгунское Белгородской области.

Момент взрыва попал на камеру. На кадрах видно, что в одном из окон красного кирпичного дома включается свет, проходит несколько секунд и проходит взрыв. От ударной волны стены дома разлетаются, а крыша подлетает в воздух.

От взрыва пострадала 20-летняя местная жительница. Девушку с ожогами госпитализировали в областную больницу.

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и безопасности при использовании газового оборудования, сообщает пресс-служба Белгородской области.

