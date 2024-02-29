Подросток отобрал деньги у школьника в Краснодаре, полиция проводит проверку

Инцидент произошел 27 февраля во дворе одного из многоэтажных домов на улице Артюшкова.

О случившемся рассказала в соцсетях мама пострадавшего мальчика. По ее словам, подросток на вид 12–13 лет крепкого телосложения в черной маске долго шел за двумя детьми, а на лестнице перед подъездом остановил одного из них, вывернул ему карманы и забрал оттуда все содержимое.

Она также отметила, что перед этим нападавший также забрал деньги и сладости у другого мальчика — одноклассника ее сына.

Полиция Краснодара на основании публикации проводит доследственную проверку. В ходе нее установят все обстоятельства возможных противоправных действий в отношении несовершеннолетнего. По окончании проверки примут законное процессуальное решение, действиям указанного в публикации подростка дадут правовую оценку, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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