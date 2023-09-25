Подросток на питбайке сбил 17-летнего пешехода в Краснодарском крае
Происшествия
25.09.2023 12:39
Авария произошла 24 сентября около 22:00 на улице Пролетарской в селе Белая Глина в Белоглинском районе.
По предварительным данным, 16-летний парень ехал на питбайке Vento, не выбрал безопасную скорость и сбил 17-летнего пешехода, на верхней одежде которого отсутствовали светоотражающие элементы. Водительских прав на управление мопедом у подростка не было.
В результате ДТП оба подростка получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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