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Подросток на питбайке сбил 17-летнего пешехода в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostok-na-pitbajke-sbil-17-letnego-peshehoda-v-krasnodarskom-krae
Подросток на питбайке сбил 17-летнего пешехода в Краснодарском крае
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 24 сентября около 22:00 на улице Пролетарской в селе Белая Глина в Белоглинском районе.

По предварительным данным, 16-летний парень ехал на питбайке Vento, не выбрал безопасную скорость и сбил 17-летнего пешехода, на верхней одежде которого отсутствовали светоотражающие элементы. Водительских прав на управление мопедом у подростка не было.

В результате ДТП оба подростка получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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