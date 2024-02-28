Подросток на иномарке вылетел с дороги и опрокинулся в Северском районе

ДТП с участием 17-летнего подростка произошло 27 февраля в поселке Черноморский Северского района.

По предварительным данным, подросток за рулем Kia Ceed превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и опрокинулась.

На несовершеннолетнего и его родителей составили административные материалы за вождение без прав и отсутствие страховки. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Копии материала направлены на комиссию по делам несовершеннолетних и отделение по делам несовершеннолетних для принятия профилактических мер, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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