Подросток на иномарке вылетел с дороги и опрокинулся в Северском районе
Происшествия
28.02.2024 17:00
ДТП с участием 17-летнего подростка произошло 27 февраля в поселке Черноморский Северского района.
По предварительным данным, подросток за рулем Kia Ceed превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и опрокинулась.
На несовершеннолетнего и его родителей составили административные материалы за вождение без прав и отсутствие страховки. Автомобиль поместили на спецстоянку.
Копии материала направлены на комиссию по делам несовершеннолетних и отделение по делам несовершеннолетних для принятия профилактических мер, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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