Движение трамваев в центре Краснодара остановилось в час-пик из-за ДТП с КамАЗом

Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на переезде через трамвайные пути на пересечении улиц Ставропольской и Шевченко утром 28 февраля.

В связи с аварией на Ставропольской в обоих направлениях остановилось движение трамваев № 4, 5, 6, 7, 8, 20 и 22, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Кроме того, из-за аварии в районе перекрестка Ставропольской и Шевченко образовались автомобильные пробки.

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