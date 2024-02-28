Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Движение трамваев в центре Краснодара остановилось в час-пик из-за ДТП с КамАЗом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-tramvaev-v-tsentre-krasnodara-ostanovilos-v-chas-pik-iz-za-dtp-s-kamazom
Видео «Кубань 24»

Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на переезде через трамвайные пути на пересечении улиц Ставропольской и Шевченко утром 28 февраля.

В связи с аварией на Ставропольской в обоих направлениях остановилось движение трамваев № 4, 5, 6, 7, 8, 20 и 22, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Кроме того, из-за аварии в районе перекрестка Ставропольской и Шевченко образовались автомобильные пробки.

Читайте также: трамвай с пассажирами загорелся во время движения в центре Краснодара. Инцидент произошел 5 февраля около 9:00 на пересечении улиц Коммунаров и Офицерской в районе кинотеатра «Аврора».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях