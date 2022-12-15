Подростковая преступность в Краснодарском крае снизилась на 7,8%

Итоги подвели на заседании комиссии по делам несовершеннолетних под председательством вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой.

По словам заместителя главы региона, в 2022 году удалось на 7,8% снизить подростковую преступность. В том числе групповых преступлений стало меньше на 37,5%. Кроме того, на 13% сократилось количество самовольных уходов детей из дома, отметила Минькова.

«В целом все муниципалитеты достойно сработали по детскому закону — 9 тыс. ребят возвращено домой. А всего за 14 лет благодаря этому закону более 240 тыс. детей вернули с улицы», — добавила Анна Минькова.

По данным министра труда и соцразвития края Сергея Гаркуши, в 2022 году 7 тыс. детей, состоящих на профилактическом учете, вовлекли в различные досуговые мероприятия. А около 110 тыс. детей, которым нужна особая забота, оздоровили в краевых здравницах.

Кроме того, решен вопрос с нехваткой кадров в аппаратах муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних в городах Кубани. В новом году введут еще 37 ставок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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