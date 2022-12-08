Двое подростков разрисовали стены подземного перехода в Краснодаре, их задержали полицейские

Инцидент произошел в декабре в подземном переходе на пересечении улиц Офицерской и Коммунаров в кубанской столице.

Вандалы-граффитисты с баллончиками попали на камеры наблюдения ЕДДС. На место сразу же вызвали сотрудников полиции, которые задержали граффитистов. Выяснилось, что нарушители являются несовершеннолетними.

«Теперь правоохранители примут решение в зависимости от всех обстоятельств и размера причиненного материального ущерба. Уже давал поручение очистить все подземники от граффити и рекламы. Но с таким отношением самих горожан мы далеко не уедем. Если кто-то решит «украсить» город, он должен понимать, что придется нести ответственность за свои действия», — написал в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.

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