Двое подростков разрисовали стены подземного перехода в Краснодаре, их задержали полицейские
Происшествия
08.12.2022 20:05
Инцидент произошел в декабре в подземном переходе на пересечении улиц Офицерской и Коммунаров в кубанской столице.
Вандалы-граффитисты с баллончиками попали на камеры наблюдения ЕДДС. На место сразу же вызвали сотрудников полиции, которые задержали граффитистов. Выяснилось, что нарушители являются несовершеннолетними.
«Теперь правоохранители примут решение в зависимости от всех обстоятельств и размера причиненного материального ущерба. Уже давал поручение очистить все подземники от граффити и рекламы. Но с таким отношением самих горожан мы далеко не уедем. Если кто-то решит «украсить» город, он должен понимать, что придется нести ответственность за свои действия», — написал в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.
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