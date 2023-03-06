Подростки второй день подряд массово собрались на улице в Новороссийске

Вечером 5 марта в соцсетях появилась информация, что большая группа подростков собралась на набережной возле городского пляжа.

Очевидцы рассказали, что на место массового сбора подростков прибыли правоохранители. После этого молодые люди начали расходиться с этого места.

«Согласно информации УМВД по Новороссийску, нарушений общественного порядка не выявили, несовершеннолетних в отделы полиции не доставляли», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Новороссийска.

Массовый сбор подростков в городе-герое заметили и 4 марта. В тот день молодые люди собрались возле одного из торговых центров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях Новороссийска 5 марта начали распространять информацию о якобы произошедших в городе массовых драках несовершеннолетних. Ночью в соцсетях тиражировали заведомо ложные сообщения о том, что в одном из торговых центров города во время драки девушке нанесли телесные повреждения.

Эта информация оказалась фейком. По данным УМВД города Новороссийска, за сутки происшествий с участием несовершеннолетних не зарегистрировали.