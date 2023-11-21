Подростки стали чаще оказываться жертвами кибермошенников: как распознать обман

Аферисты все чаще входят в доверие к несовершеннолетним, чтобы украсть деньги с их банковской карты.

Обычно мошенники связываются с подростком в мессенджерах и рассказывают о легком заработке. Например, нужно просматривать видеоролики известных блогеров. Затем незнакомец отправляет ссылку, просит ввести данные банковской карты и код из смс-уведомления. Несовершеннолетнему обещают, что после этого средства поступят на его счет, но в итоге ни своих, ни якобы заработанных денег ребенок не увидит.

Другой вариант, когда киберпреступники взламывают аккаунт одного из друзей подростка и от его имени присылают сообщение. После непродолжительной беседы аферисты просят занять денег или присылают ссылку на фишинговый сайт, с которого затем крадут персональные данные.

Также злоумышленники рассылают сообщения в соцсетях, в которых сообщают о выигрыше. Но за доставку такого «приза» просят оплатить небольшую комиссию. Это все уловка, чтобы похитить деньги.

Следующая ловушка: незнакомцы заманивают пользователей онлайн-игр низкими ценами и выгодными акциями. Для покупки дополнений они отправляют ссылку и просят ввести данные банковской карты. После этого крадут деньги жертвы.

Чтобы не стать жертвой мошенников, надо соблюдать несколько важных правил:

Нельзя переходить по неизвестным ссылкам и сообщать свои данные;

Прежде чем занять денег знакомому, позвоните ему и уточните, действительно ли он нуждается в помощи;

Не платите деньги для получения «приза». Заранее почитайте отзывы о розыгрыше в интернете;

Не переводите на банковскую карту ребенка много денег или ограничьте сумму списания в настройках;

Подключите оповещения ко всем банковским картам, так вы сразу заметите подозрительные списания.

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