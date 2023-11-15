Аналитик Кошелева перечислила возможные схемы обмана в предновогодние дни

Ближе к новогодним праздникам киберпреступники активизируются и стремятся использовать праздничное настроение россиян ради своей выгоды.

Злоумышленники ждут новогодних праздников, поскольку это время официальных выходных и отпусков, и люди обычно меньше обращают внимание на мошеннические атаки, рассказала старший аналитик в области аудита и оценки соответствия информационной безопасности УЦСБ Татьяна Кошелева.

По словам эксперта, у мошенников есть несколько схем обмана: предложение перейти по ссылке, где размещена информация о годовых премиях; просьба зарегистрироваться в онлайн-магазине, чтобы получить бонусы на новогоднюю коллекцию; кража CVC-кодов, кодов-паролей из СМС при оплате в онлайн-магазинах; создание липовых сайтов онлайн-магазинов с выгодными предложениями, чтобы получить доступ к персональным данным и денежным средствам.

«Грубо говоря, в новогодние праздники злоумышленники будут пытаться наживаться на нашем праздничном настроении, высокой скорости принятия решений в атмосфере предновогодней суеты и повышенном сезонном спросе», — объяснила Татьяна Кошелева.

Аналитик посоветовала всегда относиться с настороженностью к особо выгодным предложениям, не принимать поспешных решений об оплате и подтверждении личности, а также стараться не использовать основные банковские карты для оплаты интернет-покупок, сообщает телеканал «360».