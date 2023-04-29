Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Подростки распылили перцовый баллончик в ресторане общественного питания в Сочи. Их ищет полиция

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostki-raspylili-pertsovyj-ballonchik-v-restorane-obshhestvennogo-pitaniya-v-sochi-ih-ishhet-politsiya
Подростки распылили перцовый баллончик в ресторане общественного питания в Сочи. Их ищет полиция
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел 27 апреля в одном из популярных ресторанов общепита курорта.

Сообщение о том, что неизвестный распылил перцовый баллончик в заведении общественного питания, поступило в дежурную часть УВД по Сочи.

«На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. Однако участники инцидента скрылись до приезда сотрудников. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности участников инцидента. Известно, что медицинская помощь никому из присутствовавших не потребовалась», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: закладчик распылил перцовый баллончик в лицо жильцу дома в Краснодаре, где оставил наркотики.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 апреля
Менингит: чем опасен, симптомы и признаки
Менингит: чем опасен, симптомы и признаки
Три простейших быстрых блюда с вешенками
Три простейших быстрых блюда с вешенками
День жен-мироносиц 2023: когда отмечают, традиции и история
День жен-мироносиц 2023: когда отмечают, традиции и история
7 обязательных ежегодных обследований для женщины
7 обязательных ежегодных обследований для женщины
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях