Подростки распылили перцовый баллончик в ресторане общественного питания в Сочи. Их ищет полиция

Инцидент произошел 27 апреля в одном из популярных ресторанов общепита курорта.

Сообщение о том, что неизвестный распылил перцовый баллончик в заведении общественного питания, поступило в дежурную часть УВД по Сочи.

«На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. Однако участники инцидента скрылись до приезда сотрудников. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности участников инцидента. Известно, что медицинская помощь никому из присутствовавших не потребовалась», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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