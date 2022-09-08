Подростки из Краснодарского края присоединились к экоакции по расчистке территорий от мусора

Видео канала «Кубань 24»

Юные кубанские футболисты участвуют в Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Ее организовал Росприроднадзор и РФС.

Например, в Краснодаре молодые спортсмены с родственниками и друзьями очистили территорию парка Солнечный остров. А воспитанники новороссийского «Черноморца» убрали Центральный стадион и прилегающую к нему территорию.

В экологической премии участвуют дети и подростки от 6 до 17 лет, предусмотрено 9 номинаций. Подать заявку на участие во втором сезоне можно до 1 октября 2022 года на сайте организаторов. На премию уже поступило рекордное число заявок — свыше 25 тыс. Работы пришли из всех регионов России и из более чем из 20 стран мира.

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