Подростка спасли от прыжка из многоэтажки в Краснодаре

В отдел полиции Прикубанского округа Краснодара в октябре позвонили очевидцы и сообщили о том, что с лестничного пролета одного из верхних этажей жилого дома на улице Красных Партизан собирается прыгнуть подросток.

На место прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних — майор Анастасия Логинова и младший лейтенант Татьяна Сотникова. Они обнаружили сидящего на лестничном поручне подростка. После долгих разговоров правоохранителям удалось отговорить несовершеннолетнего от прыжка.

После этого подростка передали прибывшим медикам, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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