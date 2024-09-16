Подростка осудили на 3 года за попытку теракта в начальной школе Армавира

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установили, что в мае 2023 года 15-летний подросток решил совершить массовое убийство учащихся начальной школы по аналогии с «Казанским стрелком». Для этого он сделал «Коктейль Молотова» и перелил его в стеклянную бутылку. Также он подготовил компоненты, чтобы самостоятельно сделать оружие и взрывное устройство из подручных материалов, а также купил два ножа, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Злоумышленника признали виновным в приготовлении к убийству двух и более лиц из хулиганских побуждений. Подростка приговорили к 3 годам воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», школьника за попытку теракта задержали 15 мая 2023 года и заключили под стражу.