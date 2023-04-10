Подростка на мотоцикле сбила легковушка в Горячем Ключе
Происшествия
10.04.2023 07:27
Авария произошла 9 апреля в 15:25 на улице Заводской.
По предварительным данным, 14-летний подросток ехал на мотоцикле и на нерегулируемом перекрестке не пропустил легковой автомобиль. В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали. Установлено, что мотоцикл он взял, не спросив у родителей.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются подробности произошедшего, сообщает ОМВД России по Горячему Ключу в Telegram.
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