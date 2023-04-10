Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Подростка на мотоцикле сбила легковушка в Горячем Ключе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostka-na-mototsikle-sbila-legkovushka-v-goryachem-klyuche
Подростка на мотоцикле сбила легковушка в Горячем Ключе
Фото t.me/omvdgk23

Авария произошла 9 апреля в 15:25 на улице Заводской.

По предварительным данным, 14-летний подросток ехал на мотоцикле и на нерегулируемом перекрестке не пропустил легковой автомобиль. В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали. Установлено, что мотоцикл он взял, не спросив у родителей.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются подробности произошедшего, сообщает ОМВД России по Горячему Ключу в Telegram.

Читайте также: женщина на иномарке насмерть сбила 5-летнюю девочку в Краснодарском крае.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 апреля
Продлевает жизнь: 7 поводов чаще смеяться
Продлевает жизнь: 7 поводов чаще смеяться
Вздутие живота и метеоризм: причины и способы борьбы
Вздутие живота и метеоризм: причины и способы борьбы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Восемь ресторанов Краснодарского края вошли в топ-100 лучших заведений России
  2. Дерево рухнуло на иномарку в центре Краснодара
  3. ПФК «Кубань» планирует арендовать у фанатов историческую эмблему клуба
  4. На платных парковках в Краснодаре с машин будут убирать предметы, скрывающие номера
  5. Экскаваторщик обнаружил 40-килограммовую авиабомбу времен войны в Крымском районе
  6. Кардиолог рассказал, как увеличить продолжительность жизни
Прямой эфир
Мы в соцсетях