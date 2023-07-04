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Подростка будут судить в Новороссийске за создание экстремистской группы в соцсетях. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostka-budut-sudit-v-novorossijske-za-sozdanie-gruppy-v-sotssetyah-s-ekstremistskimi-materialami
Видео УФСБ России по Краснодарскому краю

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В июне материалы деле передали в суд.

По данным следствия, 17-летний житель Республики Хакасия с февраля 2022 года изучал информацию о нацистской идеологии. С мая по сентябрь 2022 года подрост вместе с матерью временно жил в Краснодарском крае.

Находясь в Новороссийске, злоумышленник создал группу в одном из мессенджеров, в которую принял не менее 5 жителей города. Подросток стал размещать в группе экстремистскую литературу и информацию, в том числе о подготовке нападений на лиц разных национальностей и проведении акций в отношении действующей власти. В январе деятельность подростка пресекли правоохранители.

Возбудили уголовное дело. Во время следствия обвиняемый признался в преступлении, его заключили под стражу. Расследование завершено, материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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