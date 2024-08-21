Подробно о главном: какие льготы положены участникам СВО и их семьям

Российские регионы продолжают расширять список льгот для участников СВО и их семей. Теперь преференциями могут воспользоваться родители, а также бабушки и дедушки военнослужащих.

«В первую очередь участникам специальной военной операции гарантирована комплексная поддержка от государства. Например, предусмотрены бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта, продовольственное и вещевое обеспечение необходимыми продуктами питания и одеждой, а также предоставление жилья. Помимо этого, государство страхует от рисков, связанных с участием в СВО», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Кристина Макуха.

Также у участников СВО есть преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования и дополнительные социальные гарантии.

К тому же, солдаты получают статус ветерана боевых действий. Он дает такие дополнительные льготы, как ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг — обеспечение лекарствами и путевками на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Также для участников СВО предусмотрено повышение размера пенсии на 32% от расчетной социальной, компенсация 50% оплаты жилья и взноса на капитальный ремонт, обеспечение жилой площадью нуждающихся по договорам социального найма, вставших в очередь после 1 января 2005 года.

При получении паспорта РФ и водительских прав взамен утраченных участники СВО освобождены от уплаты пошлины. А их детей принимают в школы и детские сады вне очереди в приоритетном порядке. Также у детей военных есть право на первоочередное получение путевок в детские оздоровительные лагеря.

Госдумой были также установлены льготы, освобождающие участников СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество. Льготу можно получить на один объект имущества по выбору налогоплательщика — квартира или комната, жилой дом или его часть, помещение или сооружение, хозстроение, гараж.

Помимо этого, в мэрии Краснодара тоже расширили меры поддержки семей участников СВО. Теперь льготы полагаются родителям, а также бабушкам и дедушкам бойцов. Представители старшего поколения могут бесплатно отдохнуть в санаториях на Черноморском побережье с трансфером туда и обратно, а также поехать на оздоровление в центр «Источник» в Горячем Ключе. Новая мера распространяется на женщин в возрасте от 55 лет и мужчин — от 60, зарегистрированных в краевой столице.

«Поддержка военнослужащих и членов их семей находится под особым контролем у государства с самого начала специальной военной операции. Изначально меры поддержки и льготы предоставлялись преимущественно мобилизованным гражданам. А сейчас ими могут воспользоваться военнослужащие-контрактники и добровольцы», — добавила журналист.

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