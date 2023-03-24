Подразделение по борьбе с беспилотниками создали в полиции Краснодарского края

Об этом 24 марта в ходе сессии ЗСК сообщил начальник ГУ МВД России по краю Владимир Андреев.

По его словам, сейчас сотрудники нового подразделения проводят тренировки по пресечению возможных атак беспилотных летательных аппаратов при проведении массовых мероприятий. Он добавил, что отряд уже готов к отражению возможного нападения.

«Что касается деятельности органов внутренних дел, мы создали подразделение в Центре информационных технологий и связи и вооружили оборудованием, которое будет подавлять эти беспилотники, протестировали. Опасность существует, но мы постараемся всем комплексом оперативно-розыскных, упредительно-профилактических мер сделать так, чтобы все мероприятия прошли успешно», — цитирует Владимира Андреева ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», запрет на запуск квадрокоптеров в Краснодарском крае вступил в силу 12 декабря. Запускать в небо квадрокоптеры могут только сотрудники органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организации, выполняющие гособоронзаказ.