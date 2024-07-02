Подработка подростков не будет учитываться при назначении пособий на Кубани

С 1 июня при оценке доходов семьи для назначения единого пособия не учитываются доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет.

Доходы несовершеннолетних не будут учитываться, если они не менее 6 месяцев расчетного периода учились в школе, ссузе или вузе по очной форме. Факт обучения ребенка в заявлении нужно отметить галочкой в квадратике возле вопроса и подтвердить справой из учебного заведения.

На доходы школьников и студентов от самозанятости новые правила не распространяются — они также будут учитываться при расчете среднедушевого дохода.

Единое пособие на Кубани получают родители 338 тыс. детей. Назначается единое пособие на 12 месяцев. Чтобы получать его дальше, родители должны подать новое заявление на Госуслугах, в МФЦ или клиентских службах Отделения СФР по Краснодарскому краю. Сделать это можно за месяц до окончания срока выплаты. При рассмотрении заявления учитываются доходы и имущество семьи.

Размер пособия зависит от доходов и составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. В 2024 году на Кубани выплаты на детей равны 7 тыс. 195 рублей (50%), 10 тыс. 792,5 рубля (75%), 14 тыс. 390 рублей (100%).

Подробности по единому пособию можно уточнить по телефону единого контакт-центра СФР: 8(800)100-00-01 с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Краснодарскому краю.

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