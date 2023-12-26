Подпорную стену на Шаумянском перевале под Туапсе достроят в ближайшие дни

Из-за сошедшего в июне оползня на серпантинный участок трассы Майкоп — Туапсе в Шаумянском поселении ввели режим ЧС.

Для укрепления дороги на оползневом участке Шаумянского перевала строят подпорную стену. Ремонтные работы уже завершают. Сейчас специалисты выполняют сварочные работы и монтируют анкерные сваи.

Движение автомобилей на Шаумянском перевале продолжается в обычном режиме. Строительство подпорной стены планируют завершить до конца текущего года.

«Держу на личном контроле срок завершения ремонта. Для нас важно, чтобы он закончился вовремя», — написал в Telegram глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Он отметил, что этот участок дорога очень востребована у туристов и местных жителей.

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