Подпольный цех: в доме жителя Темрюка нашли почти 5 тонн нелегального алкоголя
Происшествия
11.11.2022 14:11
Цех по нелегальному производству спиртного в доме жителя Темрюка обнаружили полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
В доме 34-летнего местного жителя в ходе обыска изъяли более 4,8 т вина, чачи и коньяка. На мужчину завели уголовное дело за незаконное производство и алкогольной продукции.
Спиртное поместили на хранение до принятия судебного решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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