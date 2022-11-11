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Подпольный цех: в доме жителя Темрюка нашли почти 5 тонн нелегального алкоголя

Происшествия
11.11.2022 14:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/podpolnyj-tseh-v-dome-zhitelya-temryuka-nashli-pochti-5-tonn-nelegalnogo-alkogolya
Подпольный цех: в доме жителя Темрюка нашли почти 5 тонн нелегального алкоголя
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Цех по нелегальному производству спиртного в доме жителя Темрюка обнаружили полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В доме 34-летнего местного жителя в ходе обыска изъяли более 4,8 т вина, чачи и коньяка. На мужчину завели уголовное дело за незаконное производство и алкогольной продукции.

Спиртное поместили на хранение до принятия судебного решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре мужчина хранил в гараже алкоголь без документов стоимостью более 1,2 млн рублей.

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