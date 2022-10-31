В Краснодаре мужчина хранил в гараже алкоголь без документов стоимостью более 1,2 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Карасунского округа Краснодара направила в суд уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Апшеронска, обвиняемого в приобретении и хранении спиртного без лицензии в особо крупном размере.

По данным следствия, мужчина незаконно купил алкоголь — водку, виски, коньяк и шампанское известных марок. Он хранил его в гараже на улице Уральской в Краснодаре. Продукцию без лицензии и маркировки он планировал продать. Объем обнаруженного алкоголя — более 3,8 тыс. л на сумму свыше 1,2 млн рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. Уголовное дело направили в Советский районный суд Краснодара. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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