Подпольное казино закрыли в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Нелегальный игровой клуб полицейские обнаружили в нежилом помещении на улице Суздальской.

На момент проверки в помещении клуба находились охранник, администратор, кассир и несколько посетителей. Сотрудники полиции изъяли жесткие диски, деньги, документы и предметы, подтверждающие осуществление незаконной игорной деятельности.

Кроме того, установлено, что администратор клуба находится в розыске, так как скрылся от суда.

Материалы проверки будут переданы в следственные органы. Полицейские устанавливают личности причастных к организации нелегальной игорной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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