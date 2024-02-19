Четырех организаторов подпольных игровых клубов осудили в Краснодаре

Приговор в отношении мужчины и трех женщин, которых обвиняли в незаконных организации и проведении азартных игр, в феврале вынес Прикубанский районный суд Краснодара.

По данным суда, в июне 2021 года мужчина и три женщины арендовали два нежилых помещения и организовали в них нелегальные игорные клубы. Мужчина установил игровое оборудование GlobalSlot. Девушки работали кассирами. Прибыль злоумышленники делили между собой. Подпольные игровые залы закрыли правоохранители в декабре 2021 года.

В суде подсудимые вину признали в полном объеме. Суд назначил им наказания от 1,5 до 2,5 лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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