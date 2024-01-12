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Подпольное казино обнаружили полицейские в нежилом доме в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podpolnoe-kazino-obnaruzhili-politsejskie-v-nezhilom-dome-v-anape
Подпольное казино обнаружили полицейские в нежилом доме в Анапе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Нелегальный игровой клуб правоохранители обнаружили в нежилом помещении на улице Ленина.

В момент проверки в игровом клубе находилась 46-летняя администратор-кассир. Из клуба полицейские изъяли компьютеры, деньги, а также другие предметы и документы, подтверждающие осуществление противоправной игорной деятельности.

Материалы проверки передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.

Проводится экспертиза по установлению в изъятом оборудовании ПО, предназначенного для организации азартных игр, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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