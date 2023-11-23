Мужчина взял у друга 3,5 млн рублей на медаппарат и проиграл их в казино в Сочи

В полицию Лазаревского района обратился местный житель с заявлением о мошенничестве.

Он рассказал, что планировал купить медицинский аппарат для физиотерапии после переломов. Знакомый предложил ему помочь в приобретении оборудования.

Сочинец перевел товарищу 3,5 млн рублей на карту, но тот помогать не стал, а после и вовсе перестал выходить на связь.

Злоумышленника задержали — 46-летний подозреваемый рассказал, что полученные деньги уже проиграл в казино.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: краснодарка отдала рецидивисту с сайта знакомств 368 тыс. руб. на «адвоката».