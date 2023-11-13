Краснодарка отдала рецидивисту с сайта знакомств 368 тыс. руб. на «адвоката»

Получив крупную сумму денег от новой знакомой мужчина перестал выходить с ней на связь. Поняв, что ее обманули, девушка пошла писать заявление в полицию.

Выяснилось, что накануне она познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. В личной переписке он пожаловался на трудную ситуацию в жизни и попросил занять денег на адвоката. Девушка доверилась другу по переписке и перевела ему на счет 368,5 тыс. рублей.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний житель станицы Марьянской. Ранее он был судим за мошенничество и кражу. Он признался в совершенном преступлении и рассказал, что полученные обманом деньги успел потратить на себя.

На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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