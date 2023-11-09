Мошенник оплатил свои долги деньгами, полученными за мебель в Краснодаре

В полицию краевого центра обратился местный житель с сообщением о мошенничестве.

Он рассказал, что заплатил мастеру по изготовлению мебели 2,2 млн рублей за выполнение заказа. Спустя время мужчина попросил у заказчика еще 100 тыс. рублей в долг, а затем перестал выходить на связь, так и не выполнив заказ.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого — им оказался 43-летний местный житель. Мужчину задержали на одной из улиц краевой столицы. Полученные деньги злоумышленник потратил на то, чтобы закрыть долги, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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