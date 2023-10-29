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Подозреваемого в многомиллионном мошенничестве задержали в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podozrevaemogo-v-mnogomillionnom-moshennichestve-zaderzhali-v-krasnodare
Подозреваемого в многомиллионном мошенничестве задержали в Краснодаре
Фото t.me/mvd_23

Житель одной из республик Северного Кавказа подозревается в многомиллионном мошенничестве при совершении сделки с коммерческой недвижимостью. Он находился в федеральном розыске.

От следственных органов 68-летний мужчина скрывался больше года.

«Оперативники задержали разыскиваемого на съемной квартире в Прикубанском округе города Краснодара. В ближайшее время он будет передан инициатору розыска», — сообщает пресс-служба ГУ СМВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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