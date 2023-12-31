Подписи в поддержку Путина оставили квартет «Адажио» и Константин Перминов

В Краснодарском крае продолжается кампания по сбору подписей в поддержку самовыдвижения действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах в 2024 году.

В региональном отделении Общероссийского народного фронта во время сбора подписей в поддержку президента квартет «Адажио» спел песню про Россию. Все артисты квартета — Павел Кравчук, Николай Колчевский, Александр Едуш и Иван Юров единогласно оставили свои автографы в подписных листах.

Павел Кравчук — квартет «Адажио»

— Благодаря Владимиру Путину русская культура развивается и в нашей стране становятся все популярнее и популярнее, и русская классика, и русская музыка. Множество детей и юношей занимаются в этом направлении и выходят на международные и всероссийские конкурсы. Об этом даже не надо много говорить, — это все видно.

Константин Перминов — радиоведущий, спортивный комментатор

— Благодаря Владимиру Путину я живу в стране, в которой я не боюсь сказать, что я — русский, я — россиянин. Благодаря Владимиру Путину наша страна стала самодостаточным государством, государством с великой военной мощью, государством, которое не зависит абсолютно ни от кого. Путин доказал, что именно он может привести страну в светлое будущее.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», точки сбора подписей в поддержку президента России Владимира Путина открыты в 10 муниципалитетах Краснодарского края.

Точки сбора подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах 2024 года будут работать в новогодние выходные в Краснодаре и Сочи.