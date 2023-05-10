Подозрительный кошелек нашли 9 мая на аллее в Новороссийске

Сотрудники Росгвардии утром 9 мая во время обследования аллеи на улице Советов нашли в кустах кошелек.

Взрывотехники с помощью техсредств обследовали находку и установили, что опасности кошелек не представляет. В портмоне находились банковские и дисконтные карты, документы и деньги. Оказалось, что кошелек потерял местный житель.

Владельца кошелька установили и вернули ему потерянное, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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