Подозрительного мужчину поймала охрана на Тургеневском мосту в Краснодаре

Работники команды «Центральная» Краснодарского филиала «УВО Минтранса России» 27 марта предотвратили попытку проникновения в охраняемую зону Тургеневского моста в Краснодаре.

При обходе территории охранники заметили мужчину, который пытался проникнуть в запрещенное для свободного доступа место расположения критических элементов охраняемого сооружения. На требования охраны гражданин не отреагировал и попытался скрыться.

Дежурная смена отделения «Ростовское шоссе-136» задержала нарушителя и передала его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России».

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