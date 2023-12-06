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Минтранс взял под охрану Тургеневский мост между Краснодаром и Адыгеей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mintrans-vzyal-pod-ohranu-turgenevskij-most-mezhdu-krasnodarom-i-adygeej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Минтранс взял под охрану Тургеневский мост между Краснодаром и Адыгеей
Фото пресс-службы Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса РФ

Тургеневский мост, соединяющий Краснодар и Адыгею, принял под охрану Краснодарский филиал ведомственной охраны Минтранса РФ.

Стрелки дежурных смен круглосуточно охраняют мост и выполняют задачи по предупреждению незаконного вмешательства в зоне транспортной безопасности.

В экстренных случаях дежурные смены будут взаимодействовать с МЧС России и правоохранительными структурами.

«Принятый под охрану мост является объектом огромной значимости. Наши подразделения имеют многолетний опыт работы, где обученные и подготовленные работники готовы успешно решать задачи обеспечения транспортной безопасности», — цитирует директора ведомства Юрия Тхазаплижева пресс-служба Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса РФ.

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