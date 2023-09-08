Подозреваемый в убийстве трехлетней давности взят под стражу в Каневском районе

Труп 44-летнего жителя станицы Каневской обнаружили во дворе его дома днем 14 декабря 2020 года. На его шее и туловище были множественные колото-резаные раны.

Было возбуждено уголовное дело, и в 2021 году по подозрению в совершении убийства в розыск объявили 51-летнего жителя Уфы. Мужчина в течение трех лет скрывался от правоохранителей. Его удалось задержать в Ростовской области.

Накануне по ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу. Вину в совершенном убийстве он признал полностью.

Подозреваемый пояснил, что в 2020 году он приехал в станицу Каневскую. Иногда он жил у своего знакомого, с которым у него впоследствии возник конфликт на бытовой почве. Вечером 11 декабря 2020 года злоумышленник с ножом пришел к своему знакомому. Во дворе дома он напал на хозяина и не менее 26 раз ударил его ножом в грудь и шею. От полученных ран мужчина скончался на месте, а злоумышленник скрылся.

В настоящее время он находится под стражей, расследование продолжается. Следователи ведут сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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