Подозреваемый в изнасиловании девочки под Яблоновским мостом заключен под стражу

Мужчина напал на несовершеннолетнюю днем 2 февраля под мостом, соединяющим поселок Яблоновский и Краснодар.

Подозреваемого задержали. На мужчину завели уголовное дело. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи установили, что у подозреваемого уже имеется судимость за изнасилование и разбойное нападение. Из мест лишения свободы он освободился меньше месяца назад. В Адыгее он жил у родственников.

В ходе допроса и проверки показаний на месте мужчина частично признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подозреваемый изнасиловал девочку, угрожая ей ножом. Задержали злоумышленника по месту проживания в ауле Тахтамукай в Адыгее. Следователи изъяли одежду, в которой подозреваемый предположительно находился в момент совершения преступления.