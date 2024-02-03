Подозреваемого в изнасиловании девочки задержали в Адыгее

Происшествие произошло днем 2 февраля в поселке Яблоновский Тахтамукайского района под мостом, соединяющим поселок и Краснодар.

По данным следствия, мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

В ходе розыска мужчину задержали по месту жительства в ауле Тахтамукай Адыгеи. Возбудили уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, проводятся следственные действия. Следователи изъяли одежду, в которой подозреваемый предположительно находился в момент совершения преступления. В ближайшее время будет решаться вопрос заключении мужчины под стражу.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Республике Адыгея Василия Ларина. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Адыгее.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре ищут мужчину, изнасиловавшего девочку под Яблоновским мостом.