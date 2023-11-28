Подозреваемых по делу о похищении людей заключили под стражу в Новороссийске

Меру пресечения для молодых людей 28 ноября избрал Октябрьский районный суд Новороссийска.

По версии следствия, двое мужчин 20 ноября напали на владельца машины в гаражном кооперативе. Преступники связали его и положили в багажник автомобиля. Через несколько часов похитители отпустили мужчину в Мысхако, забрали видеорегистратор и скрылись.

Через несколько дней они злоумышленники напали на другого мужчину. Его также связали и поместили в багажник. На этом автомобиле они выследили девушку и посадили ее в салон, против ее воли. Хозяина автомобиля они высадили в Мысхако и скрылись.

Молодых людей подозревают в похищении людей. Их заключили под стражу до 24 января, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», один из подозреваемых по этому уголовному делу скончался в отделе полиции. По факту его смерти проводится доследственная проверка, в рамках которой дадут оценку всем обстоятельствам.