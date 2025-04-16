Подозреваемые в убийстве криминального авторитета в Туапсинском районе задержаны

Убийство 55-летнего жителя села Дзеберкой Туапсинского района произошло 11 апреля. Преступление оперативно раскрыли сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Краснодарского края и Санкт-Петербурга и представителями регионального УФСБ России.

В настоящее время подозреваемые в заказе и совершении убийства задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении убийства по найму, в подстрекательстве и пособничестве в убийстве по найму. По ходатайству следователя суд отправил подозреваемых под стражу.

По данным следствия, в апреле этого года 46-летний местный житель решил убить соседа, с которым у него был затяжной бытовой конфликт. Для этого он предложил своему 44-летнему знакомому совершить убийство, пообещав ему за это легковой автомобиль. Мужчина согласился, и заказчик предоставил ему оружие.

Исполнитель проник во двор дома жертвы в селе Дзеберкой 11 апреля. Он выстрелил в грудь мужчины из ружья выстрел, а после совершил прицельный выстрел ему в голову из пистолета. Затем он скрылся. От полученных огнестрельных ранений хозяин дома скончался на месте, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Погибшего в тот же день обнаружил его родственник. Он обратился в полицию. Прибывшие на место правоохранители осмотрели место происшествия, изучили записи камер видеонаблюдения, составили ориентировку на предполагаемого злоумышленника.

Личность подозреваемого оперативно установили сотрудники уголовного розыска краевого главка полиции и регионального УФСБ России. Им оказался 44-летний ранее судимый местный житель. Его задержали, когда он выходил из маршрутного такси на одной из остановок города.

При допросе выяснилось, что преступление носит заказной характер. Предполагаемого организатора задержали в Гатчине Ленинградской области. У него также имеются судимости —за вымогательство, разбой и грабежи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Также в рамках расследования будет дана оценка действиям фигурантов в части незаконного оборота оружия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кадры с камер наблюдения, на которых видно, как неизвестный человек в костюме химзащиты устроил засаду у дома и застрелил мужчину, появились в соцсетях 11 апреля. Очевидцы сообщали, что жертвой стал местный криминальный авторитет по прозвищу «Красноярский».