Неизвестный в костюме химзащиты застрелил мужчину в Туапсинском районе

Убийство произошло днем 11 апреля в селе Дзеберкой.

Видео с камер наблюдения на месте происшествия опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как неизвестный человек в костюме химзащиты устроил засаду, застрелил мужчину и скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, жертвой стал местный криминальный авторитет по прозвищу «Красноярский».

«Сотрудниками полиции Отдела МВД России по Туапсинскому району проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, нацеленных на установление личности преступника и места его нахождения», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: житель Сочи зарезал собутыльника в котельной во время ссоры из-за женщины. Мужчина вместе со знакомым выпивал в помещении котельной. Во время застолья произошла ссора из-за неуважительного отношения приятеля к своей сожительнице. Злоумышленник взял нож и ударил им знакомого в грудь. От сильной кровопотери пострадавший скончался на месте.