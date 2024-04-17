Подозреваемого в убийстве юмориста в Сочи арестовали до 23 мая

Речь идет о 33-летнем уроженце Дагестана, который в ночь на 18 января забил до смерти квнщика и ведущего Амирана Геворкяна.

По версии следствия, в ту ночь между мужчинами произошел конфликт около гостиницы «Жемчужина». Приезжий из Дагестана нанес оппоненту телесные повреждения, от которых он позже скончался в больнице. Злоумышленник скрылся с места происшествия и почти два месяца находился в федеральном розыске.

Позже его удалось задержать. На мужчину завели уголовное дело о нанесении тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть по неосторожности.

Хостинский районный суд 17 апреля удовлетворил ходатайство следователя и заключил подозреваемого под стражу до 23 мая включительно, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», умерший после драки у «Жемчужины» ведущий из Сочи Амиран Геворкян ранее был в команде КВН «Южная столица». С ним подрался игрок команды КВН из Дагестана Артур Расулов. Молодые люди начали ссориться в зале бара и вышли на улицу для выяснения отношений.