Подозреваемого в насилии мужчину в кепке объявили в розыск в Новороссийске

Полиция Новороссийска устанавливает личность мужчины, который может быть причастен к преступлению против половой неприкосновенности и совершению насильственных действий сексуального характера.

Правоохранители опубликовали фотографии и видеозапись, на которой запечатлен подозреваемый. Одет подозреваемый в спортивные штаны, темную кофту и кепку.

Граждан, обладающих информацией о личности подозреваемого и его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефонам 112, 8 (8717) 60-55-10 и 8 (930) 884-52-62 (конфиденциальность гарантируется), сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску в Telegram.

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